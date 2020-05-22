شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر ميزة جديدة تمكن المستخدمين من التحكم فى الردود على تغريداتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر تويتر الآن ميزة ستسمح للمستخدمين بوضع قيود على من يمكنه الرد على تغريداتهم، إذ قالت الشركة إن التغيير، الذى تم الكشف عنه فى وقت سابق من هذا العام خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES ، يتم طرحه الآن لنسبة صغيرة من المستخدمين حول العالم.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يأتى التحديث فى الوقت الذى يختبر فيه تويتر عددًا من الميزات الجديدة التى تهدف إلى تحسين المحادثات على منصته، ولكن تعد هذه الميزة واحدة من أبرز إجراءات مكافحة التصيد حتى الآن.

مع التغيير، يمكن للمستخدمين تحديد الردود على الجميع، أو أولئك الذين يتابعونهم أو فقط المذكورين فى التغريدة، وإذا لم يذكر أى شخص آخر فى التغريدة، فلا يمكن لأى شخص الرد، وبغض النظر عن إعدادات إذن التغريدات، سيظل المستخدمون الآخرون قادرين على الإعجاب بالتغريدات فى المحادثة والاقتباس من التغريدات، ولكن فقط أولئك "المدعوين" يمكنهم الرد.

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قالت الشركة أن الميزة تهدف إلى منع المضايقة وتحسين المحادثات، ولكن يمكن أن تكون الميزة مثيرة للجدل مع مستخدمى تويتر، خاصة إذا بدأت الشخصيات العامة فى تحديد من يمكنه الرد على تغريداتهم، ولكن لا يزال كل هذا اختبارًا على الأقل فى الوقت الحالى، لذلك من المحتمل ألا يرى معظم مستخدمى تويتر هذه الميزة - على الأقل فى الوقت الحالي.

جدير بالذكر أعلن موقع تويتر منذ عدة أيام عن عزمه وضع تحذيرات على التغريدات التى تتضمن معلومات خاطئة متعلقة بفيروس كورونا، تتناقض مع ما يقدمه الخبراء مع مجال الصحة العامة، وكشف تويتر، عبر مدونته، أن الإجراء لن يقتصر فقط على نص التغريدات، بل سيشمل أيضا أى فيديوهات، أو صور ملحقة بها.