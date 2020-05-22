شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف مجرة قديمة تكونت على شكل قرص عملاق من مليارات السنين (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء الفلك مجرة قرصية دوارة ضخمة، والتي تكونت بعد 1.5 مليار سنة من الانفجار العظيم حيث كانت جيدة التنظيم وسليمة، وتم العثور على مجرة "ولف ديسك" من جانب علماء الفلك من المرصد الوطني لعلم الفلك الراديوي باستخدام مصفوفة أتاكاما (ALMA).

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبلغ عمر الكون 13.8 مليار سنة، ومعظم المجرات مثل درب التبانة، تشكلت تدريجيًا على مدى مليارات السنين، ووصلت إلى حجمها الحالي في وقت متأخر نسبيًا.



رصد المجرة

أما في السنوات الأولى من الكون، كانت مجرة درب التبانة وغيرها من المجرات مثل حطام يمر عبر عمليات اندماج عنيفة لأول 6 مليارات سنة، إلا أنه أنه في غضون 1.5 مليار سنة من الانفجار العظيم مع بداية الكون، تم تشكيل هذه المجرة المكتشفة بشكل جيد مما يقدم رؤية جديدة للكون المبكر، والتي يبلغ طولها حوالي 100،00 سنة ضوئية.

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يمثل اكتشاف "ولف ديسك" تحديًا للعديد من عمليات محاكاة تكوين المجرات، والتي تتنبأ بأن المجرات الضخمة في هذه المرحلة من تطور الكون نمت من خلال العديد من عمليات دمج المجرات الأصغر وكتل الغاز الساخنة.



المجرة القديمة

قال الباحث مارسيل نيلمان، "معظم المجرات التي نجدها في وقت مبكر من الكون تبدو وكأنها حطام، لأنها خضعت لدمج متسق وعنيف في كثير من الأحيان، وهذه الاندماجات الساخنة تجعل من الصعب تكوين أقراص دوارة منظمة جيدًا كما نلاحظ في عالمنا الحالي إلا هذه المجرة المكتشفة مؤخرا".

ولعل ما يجعل اكتشاف هذه المجرة مهما بالنسبة لعلماء الفلك، أنها تظهر أن عملية النمو يمكن أن تبدأ في وقت مبكر، وبالتالي يجب أن تكون العمليات الأخرى قد سادت من حيث تطور المجرة في السنوات الأولى من الكون.