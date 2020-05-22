شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أول اختبار صاروخى أرضى فى المملكة المتحدة منذ 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكملت شركة الفضاء البريطانية Skyrora، وهى شركة إطلاق الأقمار الصناعية ومقرها اسكتلندا، أول اختبار صاروخي أرضي في المملكة المتحدة منذ نهاية برنامج Black Arrow قبل 50 عامًا، وتأمل أن تتمكن من إرسال صاروخ إلى الفضاء بحلول ربيع 2021 بعد إكمال اختبارات الإطلاق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنشأت الشركة منصة إطلاق متنقلة، وأنهت اختبار إطلاق أرضى كامل لصاروخ Skylark-L في خمسة أيام فقط، وهى الأولى من المملكة المتحدة منذ 50 عامًا، في Kildemorie Estate في شمال اسكتلندا.

تقول Skyora، أن الصاروخ الذى يبلغ 36 قدمًا سيصل إلى ارتفاع 62 ميلًا، وهى النقطة التي يبدأ فيها الفضاء رسميًا، وسيكون قادرًا على حمل حمولة 132 رطل عند إطلاقه في العام المقبل.

كان اختبار Skylark-L في وقت سابق من هذا الشهر هو أول اختبار إطلاق ثابت رأسي بهذا الحجم في المملكة المتحدة منذ برنامج السهم الأسود ، قبل 50 عامًا.

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صاروخ Skylark-L البريطاني الصنع هو قاذفة دافعة ثنائية السوائل، وهي أول مركبة طيران شبه مدارية للشركات وتتنافس على الإطلاق من ميناء فضاء بريطاني.

من المتوقع أن يكون ميناء سذرلاند الفضائي الأول في المملكة المتحدة، وسيسمح بالإقلاع الرأسي من Melness Crofting Estate في المرتفعات الاسكتلندية، وبناء على اختبار الإطلاق الثابت، خضع محرك الصاروخ نفسه لثلاث اختبارات قبل دمجه في مركبة الإطلاق.

فيما تخطط الشركة في النهاية لاستخدام Ecosene الخاص بها، وهو وقود كيروسين مكافئ مصنوع من نفايات بلاستيكية غير قابلة لإعادة التدوير.

ولعل اختبار الإطلاق الثابت، فحص التصميم والتصنيع الداخلي بالكامل، مع التأكد من أن المركبة نفسها جاهزة للإطلاق.