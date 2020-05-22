غوغل.. تطبيق جديد لمساعدة ذوي الإعاقات الإدراكية

والأداة الجديدة هي للأشخاص ذوي الإعاقات المعرفية، إذ يسمح هذا النظام للمستخدمين ومقدمي الرعاية لهم بإضافة أوامر المساعد إلى الشاشة الرئيسية للهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android.

ويتم تمثيل كل أمر من خلال صورة مخصصة ويمكن التحكم فيه بنقرة واحدة فقط، والهدف منه هو مساعدة أكثر من 630 مليون شخص يعانون من أشكال للإعاقة الإدراكية على العيش بشكل أكثر استقلالية.

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كما تم إصدار تحديثات أخرى جديدة، في تطبيق الكتابة الحيّة أو المباشرة ”Live Transcribe“ وهي أيضًا أكثر فائدة إلى حد كبير لأولئك الذين يعانون من الصمم أو ضعاف السمع، إذ يمكن لتطبيق الأندرويد المحدّث أن يجعل هاتفك يهتز عندما يقول شخص قريب اسمك، وهو يسمح بأسماء مخصصة للأماكن والأشياء، ويسهل البحث من خلال المحادثات السابقة.

كما يتوفر أيضًا بسبع لغات جديدة، بما في ذلك الألبانية والإستونية والبنجابية.

ومن ناحية أخرى، حصل مكبر الصوت على تحديثين فقط، لكنهما مهمان للغاية؛ إذ يضيف إصدار أندرويد المحدّث دعمًا لتوضيح الصوت من سماعات رأس Bluetooth.

كما يمكنك استخدام Pixel Buds – سماعات جوجل للترجمة – للمساعدة في فهم المحادثات، وإذا كان لديك هاتف Pixel، يمكن للتحديث الثاني أيضًا تعزيز الصوت لأي شيء يتم تشغيله على جهازك، مثل بودكاست أو مقطع فيديو على يوتيوب.