شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطلق أول لعبة فيديو عن الكائنات الفضائية لجذب المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال مايكل باتشر، محلل Wedbush، إن انتقال أمازون إلى مساحة الألعاب بنفس الطريقة التي دخلت بها مجالى الكتب والموسيقى.

وتمتلك أمازون مجموعة من المنتجات والخدمات، فهي تطور الذكاء الاصطناعي، وتوفر تخزين البيانات، وتنتج الأفلام والمزيد، لذلك قد لا يكون التحول إلى سوق ألعاب الفيديو مفاجأة.

وسيكون كل لاعب هو "صياد" ولديه مجموعة فريدة من الأسلحة والقدرات لتدمير الكائنات الفضائية الذين غزوا عالمًا مستقبليًا، جنبًا إلى جنب مع بعضهم البعض.

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تعد لعبة الفيديو جزءًا من Game Studios للشركة التي تم إنشاؤها في عام 2012، والتي أصدرت Living Classics، وهي لعبة اجتماعية يتم لعبها على فيس بوك.

وطورت أمازون طريقة استراتيجية لتواجدها في عالم الألعاب، ففي عام 2014، اشترت الشركة Twitch، منصة تسمح للمستخدمين ببث أنفسهم يلعبون ألعاب الفيديو مباشرة ليشاهدها الآخرون، وبعد ذلك بعامين، أطلقت أمازون تطبيق Twitch Prime، الذي يمنح مشتركي Prime الذين يلعبون الألعاب مزايا إضافية بدون تكلفة إضافية.

وكان تقرير صدر في مارس كشف أن منصة Steam لديها عدد قياسي من اللاعبين عبر الإنترنت من جميع أنحاء العالم في نهاية هذا الأسبوع، مع أكثر من 20 مليون لاعب متصل في نفس الوقت، ومن بين 20 مليون مستخدم قاموا بتسجيل الدخول إلى تطبيق Steam يوم الأحد، كان ما يقرب من 6.4 مليون مستخدم يلعبون لعبة بنشاط، وتعتمد البيانات على استخدام الألعاب الأكثر شعبية البالغ عددها 600 على Steam.