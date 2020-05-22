للعمل خارج المنزل.. سامسونغ تطلق تلفازًا جديدًا بمميزات إحترافية

واليوم، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية عن تلفازها الجديد Terrace، الذي يعرض الصورة بدقة 4K ويدعم تقنية +HDR10، ويُعد الأحدث في سلسلة أجهزة تلفاز “نمط الحياة” التي تشمل أيضًا أجهزة، مثل: Serif، و Frame، و Sero.

وصُمم جهاز Terrace للاستخدام في الخارج، مع دعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP55، وشاشة يبلغ مستوى سطوحها 2000 شمعة لتناسب العمل تحت ضوء الشمس.

ويتوفر طراز 55 بوصة من جهاز التلفاز بسعر 4,999 دولارًا أميركيًا، في حين يتوفر طراز 75 بوصة بسعر 6,499 دولارًا أميركيًا. وهو يمتاز بقدرته على تقديم صورة QLED محسنة للعمل خارج المنزل، وزاوية عرض عريضة مانعة للانعكاس، ودعم تقنية Quantum HDR 32X، ووجود معالج Quantum 4K.

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ويأتي Terrace مع تصميم معدني، وبرمجيًا يعمل التلفاز بنظام التشغيل (تايزن) Tizen، ويدعم تقنيات صوتية، مثل: Active Voice Amplifier، و Dolby Digital Plus.

وأعلنت سامسونغ عن إطلاق التلفاز في الولايات المتحدة وكندا اعتبارًا من اليوم، على أن يُطلق في دول أخرى، مثل: ألمانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وغيرها في وقت لاحق من العام الحالي.

وبالإضافة إلى الطراز الاستهلاكي، تقول سامسونغ: إنها تخطط أيضًا لإطلاق إصدار “احترافي” في وقت لاحق في عام 2020.