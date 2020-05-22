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وقال زوكربيرغ إن أكبر شبكة اجتماعية في العالم ستبدأ “بفتح باب التوظيف عن بُعد”، متوقعًا أن يعمل نحو نصف قوتها العاملة عن بُعد على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة. وأضاف أن الشركة ستتخذ “نهجًا محسوبًا” أكثر مع الموظفين الحاليين استنادًا إلى الوظيفة والأداء السابق، وحدد موعدًا نهائيًا في 1 كانون الثاني/ يناير 2021 للموظفين لتحديث الشركة في مواقعهم الجديدة.
وستبني فيسبوك – التي كانت قد قالت إنها ستلتزم بخطط توظيف 10,000 مهندس وموظف منتج خلال العام الحالي – أيضًا ثلاثة “مجمعات” جديدة في أتلانتا ودالاس ودنفر حيث يمكن للعمال عن بُعد في تلك المناطق أن يجتمعوا من حين لآخر.
وتنبأ زوكربيرغ ببعض الوفورات في التكاليف المتعلقة بالعقارات والغذاء وتكاليف العمالة، إذ ستُعدّل حزم التعويضات المرتفعة الشائعة في وادي السليكون إذا اختار موظفو فيسبوك العيش في مناطق أقل تكلفة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلانات مماثلة في وقت سابق من الشهر الحالي من شركتي تويتر وسكوير، اللتين كانتا أول شركات التقنية الرئيسية التي تسمح بالعمل عن بُعد إلى أجل غير مسمى. ومع ذلك، فإن حجم فيسبوك يفوق حجم الشركتين بكثير، لذا يُرجح أن يكون لقرارها تأثير أكثر وضوحًا على ثقافة العمل في القطاع.
وقال زوكربيرغ: إن التأثير على التكاليف غير واضح، إذ ستُعوَّض المدخرات جزئيًا بتكاليف إضافية تتعلق بالسفر والتقنيات المرتبطة بإنشاء مكاتب منزلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. فيسبوك تفتح باب التوظيف عن بُعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.