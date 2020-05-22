تكنولوجيا: Razer تكشف عن جهاز الألعاب Blade Pro 17 بمعدل تحديث 300Hz في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Razer عن إصدارها الجديد من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب Blade Pro 17 الذي يتميز بحجم 17 إنش في الشاشة، مع معدل تحديث إطارات 300Hz، كما يضم الجيل العاشر من معالجات إنتل Comet Lake.

يتميز جهاز Blade Pro 17 بكرت شاشة Nvidia RTX، حيث ينطلق الجهاز بثلاثة نماذج تختلف في مواصفات الشاشة وكرت الشاشة، أيضاً من المقرر أن يتميز جهاز Razer Blade Pro 17 مع معدل تحديث 300Hz بتجربة سلسة وإنسيابية في عرض الإطارات، لتجربة ألعاب غامرة.

ويدعم Blade Pro 17 معدل تحديث 300Hz عند دقة عرض 1080 بيكسل، بينما تأتي الشاشة المميزة بدقة عرض 4K بمعدل تحديث 120Hz، حيث يمكن أن تقدم هذه المواصفات دعم جيد في قطاع العمل مع المحترفين.

أيضاً يتميز النموذج الذي يدعم دقة عرض 4K بسطوع أعلى في الشاشة مع نسبة 100% من تغطية ألوان Adobe RGB gamut، كما يتميز الجهاز بشاشة IPS.

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كما سيتوفر للمستخدمين إختيارات في كرت الشاشة من بين RTX 2070 Max-Q، وRTX 2080 Super Max-Q لدعم معدل تحديث 300Hz في جهاز Blade 17 Pro.

أيضاً من المتوقع أن يأتي جهاز Blade 17 Pro بنظام تبريد قوي، كما تقدم Razer النماذج الثلاثة من جهاز Blade Pro 17 بالجيل العاشر من معالجات إنتل مع معالج Core i7 10875H مع ثماني من الأنوية و16 threads، وسرعة 5.1GHz مع boost، أو سرعة رئيسية 2.3GHz.

كما تضم النماذج الثلاثة ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع 2933MHz، مع سعة تخزين 1 تيرابايت في NVMe SSD، كما يتميز جهاز Razer Blade Pro 17 بتصميم من الألومينوم، بقياسات 395 في 260 في 19.9مم، كما يتميز بوزن 2.75 كجم.

أيضاً تدعم الأجهزة الشحن عبر منفذ USB C، على أن ينطلق بسعر يبدأ من 2600 دولار للنموذج المميز بمعد تحديث 300Hz، وسعة 512 جيجا بايت في SSD، مع كرت شاشة RTX 2070 Super Max-Q، كما يأتي النموذج الأعلى بكرت شاشة RTX 2080 Super Max-Q بسعر 3200 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بدقة 4K بسعر 3800 دولار.

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