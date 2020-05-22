مارك زوكربيرج : "فيسبوك" ستتحول إلى العمل عن بعد بشكل دائم

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج الخميس، إن "فيسبوك" ستتحول إلى العمل عن بعد بشكل دائم ، وهي خطوة تسلط الضوء على الكيفية التي أدت بها رواية فيروس كورونا إلى التحول إلى العمل عن بعد لبعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
وأضاف مارك زوكربيرغ في حديث للموظفين بث على الهواء يوم الخميس، أن أكبر شبكة اجتماعية في العالم، ستبدأ "بفتح باب التوظيف عن بعد".
وأوضح "مارك" انه سيكون الموظفون مؤهلين للعمل بشكل دائم من المنزل إذا كانوا من ذوي الخبرة ولديهم أداء وظيفي قوي حديثًا.
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