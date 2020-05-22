شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث iOS 13.5 بمزايا جديدة لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع Engadget الأمريكى أن أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 13.5 أصبح متاحا الآن للتنزيل، إذ يجلب التحديث العديد من الميزات الجديدة، بما فى ذلك تنبيهات COVID-19 الذى طورتها الشركة الأمريكية مع جوجل.

وتماشيا مع إجراءات COVID-19 ، فإن التحسن الأساسى الذى يجلبه التحديث هو سهولة استخدام Face ID عندما تريد إلغاء قفل جهاز iPhone أو iPad الخاص بك أثناء ارتداء قناع الوجه، وفى هذه الحالة، سوف ينتقلك نظام iOS مباشرة إلى شاشة رمز المرور حتى تتمكن من إلغاء قفل هاتفك دون تأخير.

وإذا كنت بحاجة إلى إجراء عملية شراء من خلال App Store أو Apple Books أو Apple Pay أو iTunes أثناء ارتداء قناع، فستفعل هذه التطبيقات نفس الشيء، مثل أى تطبيقات تابعة لجهات خارجية تدعم Face ID.

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أما الميزة الأبرز هى المعرف الطبى، وهى ميزة تسمحلك بإدراج بعض معلوماتك الطبية للاستخدام فى حالات الطوارئ، إذ يمكنك الآن إعداد جهازك لمشاركة هويتك الطبية تلقائيًا مع جهات الطوارئ، وإذا كنت تتصل من منطقة تحتوى على بيانات الطوارئ المحسنة، فستتم مشاركة معلوماتك بأمان مع مركز الاتصال، لكن فى الوقت الحالى، تتوفر هذه الميزة فقط فى الولايات المتحدة.

يتضمن التحديث أيضًا تحسينًا عند استخدام FaceTime للدردشة مع عدة أشخاص مختلفين، إذ أصبح لديك الآن خيار إيقاف التطبيق من تغيير حجم الفيديو تلقائيًا كلما تحولت المحادثة إلى شخص مختلف.

وكما هو الحال دائمًا، يتميز التحديث الجديد أيضًا بمجموعة متنوعة من إصلاحات الأخطاء، كما تم إصدار هذا التحديث فى الوقت المناسب، نظرًا لأن أبل صممت العديد من ميزات iOS 13.5 لمساعدة المستخدمين خلال أزمة COVID-19.