شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يسأل ناسا: أخبار الواى فاى عندكم إيه.. اعرف تفاصيل الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف حالة "الواي فاي" في الفضاء؟ هل يعمل بشكل جيد؟ وماذا عن الوجبة المفضلة لدى رواد الفضاء التابعين لوكالة ناسا الأمريكية؟ وماذا عن كوكب المريخ؟ اسئلة عديدة وجهتها شركة تويتر إلى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



تغريدات بين ناسا وتويتر

بدأ الحوار من خلال شركة تويتر عبر الحساب الرسمي للمنصة الاجتماعية، موجهة الحديث إلى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، حيث ردت عليها الوكالة الأمريكية قائلة :"مرحبا تويتر.. ما أخبارك؟".

وهنا ردت عليها شركة تويتر قائلة :"نحن نغرد من الأرض.. كيف الحال عندكم"، فيما ردت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بنشر صورة لكوكب الأرض من الفضاء وقالت: "جميل، نحن نحب الأرض، وها نحن ننظر إليها".



جانب من التغريدات

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وبعد ذلك، سألت شركة تويتر عن حالة ووضع الـ واي فاي في الفضاء، وعن وجبة ناسا الفضائية المفضلة، ومن ثم ردت وكالة الفضاء الأمريكية قائلة :"الواي فاي جيدة.. وبعض رواد ناسا يمكنهم التغريد من الفضاء". أما فيما يخص الوجبة المفضلة لدى وكالة الفضاء الأمريكية، ردت ناسا "إنها Launch Meat". ثم سألت شركة تويتر، وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن وضع كوكب المريخ حاليا، فردت الأخيرة قائلة :"مركبة ناسا ستتجه إلى هناك خلال شهر يوليو القادم".