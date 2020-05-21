شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفيش اجتماعات ولا زيارات..تعرف على خطة فيس بوك لإعادة الموظفين لمكاتب الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل مجموعة كبيرة من الموظفين فى جميع أنحاء العالم من المنزل منذ الشهرين الماضيين، ومع ذلك قررت بعض الشركات إعادة موظفيها تدريجيًا إلى العمل، ومن ضمنهم فيس بوك، فوفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، تخطط فيس بوك لإعادة موظفيها إلى مكاتبها فى يوليو.

ووفقا للتقرير، سيتم وضع مساحة مسافة يبلغ طولها نحو ستة أقدام بين أماكن العمل فى مكاتب فيس بوك، وسيُطلب من الموظفين ارتداء الأقنعة فقط إذا لم يتمكنوا من الحفاظ على المسافة الاجتماعية.

ويخطط فيس بوك أيضًا، وفقًا للتقرير، لإدخال تغييرات إضافية لضمان خفض عدد الأشخاص فى المكاتب فى أى وقت، فالفكرة هى وجود نسبة 25٪ فقط من الموظفين بالمكاتب.

ومن غير المحتمل أن يتم السماح للزوار فى مكاتب فيس بوك وستقتصر الاجتماعات وجهًا لوجه على عدد قليل جدًا من الموظفين، كما ستزيل فيس بوك أيضًا إزالة خيار البوفيه المخصص لوقت الغذاء وسيتم تشجيع الموظفين على شراء وجبات الطعام المحددة.

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وتستعد الشركات فى جميع أنحاء العالم - وخاصة فى وادى السليكون - لإعادة الموظفين إلى العمل على مراحل، إذ قامت مايكروسوفت مؤخرًا بمراجعة سياسة العمل من المنزل، إذ قالت الشركة يوم 4 مايو: "أكدنا أنه عند رفع القيود، سيظل العمل من المنزل اختياريًا حتى أكتوبر ما لم يكن الموظفون فى دور أساسى لتفويض السلطات المحلية بخلاف ذلك".

وأخبرت أمازون أيضًا الموظفين الذين يمكنهم القيام بعملهم من المنزل أنهم بإمكانهم استكمال هذه المهام من خارج الشركة حتى 2 أكتوبر على الأقل، لتضع بهذا الأمر جدولًا زمنيًا للعودة إلى العمل، حيث تواجه الشركة الأمريكية التدقيق بسبب ظروف مستودعاتها، بحسب تقرير حديث لرويترز.

وقال متحدث باسم أمازون: "الموظفون الذين يعملون فى دور يمكن القيام به بشكل فعال من المنزل مرحب بهم للقيام بذلك حتى 2 أكتوبر على الأقل".