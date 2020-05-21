شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو محتار.. اعرف وحدة المعالجة المركزية CPU التى تناسبك أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من بين أبرز الأنظمة وأكثرها شيوعاً نظام Intel Core i5 ونظام Intel Core i7، ويمكن أن تبدو الفروقات بين 5 و7 دقيقة، خصوصاً عندما تكون الأسعار بين 5 و7 متقاربة أحياناً لكن من المهم أن تعرف الفروقات الجوهرية عن كل واحدة لأن ذلك سيساعدك على اتخاذ الخيار الأنسب، والذى يمكن التعرف عليها وفقا لما ذكره موقع الرؤية الإماراتى.

كم عدد النواة Cores الكافى؟

ببساطة، تكلفة جهاز الكمبيوتر العامل بنظام i5 أقل من تكلفة i7، في معظم الحالات، لكن i5 في المقابل لديه قدرات أقل، بينما i7 أفضل للعمل على عدة مهام وتحرير الوسائط وإنشاء المهام وألعاب الفيديو وأحمال العمل التي تتطلب جهداً كبيراً، وغالباً ما يكون السعر ضئيلاً، لذلك قد يكون من الجيد استثمار مبلغ إضافي مقابل الحصول على جهاز أفضل بكثير، فقد لا يتجاوز فرق السعر أحياناً 100 دولار.

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تقريباً جميع وحدات المعالجة المركزية i5 وi7 لديها 4 نواة على الأقل، وهو ما يسمى الجانب الجيد بالنسبة لمعظم المستخدمين العاديين، وتوجد الكثير من شرائح i5 وi7 بـ6 نواة، ويأتي القليل منها بـ8 نواة لتناسب ألعاب الفيديو الحديثة. في المقابل، هناك القليل من هذه الأجهزة ذات السعر المنخفض بنواتين فقط.

معظم وحدات المعالجة المركزية المصممة للمستخدم العادي ينتهي اسم موديلها بحرف U أو Y، بينما تنتهي أسماء الشرائح التي في الأجهزة القوية بحرف H أو HK، وبالنسبة لجهاز الدسكتوب فتنتهي بحرف K أو T.