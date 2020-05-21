شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير عين الكترونية حساسة مثل الشبكية البشرية تمنح فرصة الرؤية مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أن تطوير عين الكترونية حساسة مثل شبكية العين البشرية يمكن أن تتيح لملايين الأشخاص فرصة الرؤية مرة أخرى، والتي ستتوفر في غضون خمس سنوات فقط، ويُطلق على العين EC-EYE اختصارًا لـ "ElectroChemical EYE"، وهو جهاز المحاكاة الحيوية الذى يبلغ عرضه حوالي بوصة واحدة، وصممه باحثون من هونج كونج والولايات المتحدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تنشأ مقلة العين الاصطناعية صور عن طريق مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار الدقيقة التي تعكس خلايا المستقبلات الضوئية للكشف عن الضوء لنظيرتها الطبيعية، كما يتم تعبئتها في غشاء من الألمنيوم والتنجستن على شكل نصف كرة تحاكي شبكية العين البشرية.



عين صناعية

قال الباحث الورقة والمهندس تشى يونج فان من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا: "إن عيننا ذات المحاكاة الحيوية لها حجم مشابه للعين البشرية، بقطر يزيد قليلا عن 2 سم، ويمكن استخدامها للأطراف الاصطناعية البصرية لمساعدة المكفوفين أو ضعاف البصر".

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وأضاف البروفيسور فان، أن التصميم الفريد لديه القدرة على توفير رؤية دقيقة أفضل من عيون الإنسان، وسيتم تحقيق ذلك من خلال زيادة كثافة أجهزة الاستشعار النانوية للجهاز إلى أكثر من عشر مرات من المستقبلات الضوئية في العين البشرية الحقيقية، ويجري التخطيط لتجارب على الحيوانات.



عين صناعى

قال البروفيسور فان: "نأمل في تحسين جهازنا بشكل أكبر من حيث التوافق الحيوي والأداء"، مضيفا: "أعتقد أنه إذا كان كل شيء يسير على الطريق الصحيح، فربما ستصبح التكنولوجيا عملية خلال خمس سنوات".

يمكن للعين الإلكترونية أن تعيد البصر للمكفوفين أو ضعاف البصر، الذين يقدر عددهم بنحو 285 مليون حول العالم، وفي المستقبل القريب، قد يجد الجهاز تطبيقًا في وقت أقرب في الروبوتات البشرية، التي يعتقد الخبراء أنها ستفوق قدرات البشر قريبًا.