تكنولوجيا: Redmi 10X أول هاتف يأتي قريباً بميزة دعم اثنان من شرائح SIM لشبكات 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Redmi القادم في 26 من مايو للإعلان الرسمي عن هاتف Redmi 10X، الذي يعد أول إصدار في هواتف 5G بميزة دعم اثنان من شرائح 5G، كما يأتي بشاشة AMOLED بتقنية Always On.

تستعد علامة Redmi التجارية لإطلاق إصدار جديد من هواتف 5G قريباً بعنوان Redmi 10X، حيث يضم رقاقة MediaTek Dimensity 820 التي تستخدم للمرة الأولى في الهواتف الذكية، مع دعم اثنان من شرائح 5G في وضع الإستعداد، لدعم المستخدم في ميزة التبديل بين شبكات المحمول للحصول على أفضل آداء في تقنية شبكات 5G.

ولقد أطلقت شركة Redmi مجموعة من الإعلانات التشويقية لهاتف Redmi 10X، والتي قدمت من خلالها لمحات من مميزات ومواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي في 26 من مايو.

أيضاً أكدت Redmi في الإعلانات التشويقية على أن هاتف Redmi 10X يأتي بشاشة AMOLED تدعم تقنية Always On، كما تدعم الشاشة التخصيص في نطاق واسع، حيث يمكن تخصيص النصوص، الصور، الساعة، إلى جانب إمكانية تخصيص عرض الإخطارات.

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أيضاً نشرت الشركة مقطع فيديو تشويقي إستعرضت من خلاله مميزات تخصيص الشاشة في هاتف Redmi 10X، حيث ينطلق الهاتف بخلفيات واجهة MIUI 12 المميزة.

كما يأتي هاتف Redmi 10X برقاقة معالج Dimensity 820 الجديدة من ميديا تيك، التي تدعم الهاتف بأفضل آداء مع ميزة الإتصال بشبكات 5G، ومن المتوقع أن تقدم Redmi تفاصيل سعر الهاتف وموعد توفره في الأسواق خلال الإعلان الرسمي في 26 من مايو، لذا نترقب إنطلاق الحدث القادم لشركة Redmi.

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