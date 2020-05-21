تكنولوجيا: LG تعلن رسمياً عن هاتف LG Q61 بتصميم ثقب الشاشة وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG اليوم عن هاتف LG Q61 الذي ينطلق بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، على أن ينطلق للبيع في السوق الكوري بدءاً من يوم 29 من مايو بسعر 300 دولار.

يتميز هاتف LG Q61 بحجم 6.5 إنش في الشاشة، مع أبعاد 19.5:9، وجودة عرض FHD بلس، كما يضم ثقب الشاشة كاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم هاتف LG Q61 إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومسشتعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

Advertisements

كما يأتي هاتف LG Q61 بمعالج ثماني الأنوية يدعم سرعة 2.3GHz، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 6 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD، أيضاً يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو، مع تقنية DTS-X 3D لصوت محيطي متعدد الإتجاهات، أيضاً يدعم الهاتف معايير MIL-STD-810G.

ويدعم هاتف LG Q61 بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يأتي بمدخل للسماعات، وتقنية NFC، وWi-Fi، على أن يتوفر الهاتف باللون الأبيض فقط بسعر 300 دولار، حيث ينطلق للبيع في السوق الكوري في 29 من مايو.

المصدر

اعلان





