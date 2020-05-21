موتورولا تستعد لإطلاق هاتف Motorola Razr جديد في شهر سبتمبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Motorola Razr في أواخر العام الماضي بإعتباره أول هاتف ذكي قابل للطي من الشركة، ولكن يبدو أن هذا الهاتف لا يمثل سوى البداية لإنه إتضح أن هناك هاتف جديد قابل للطي سيصل مستقبلاً.

وفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيبدو أن شركة موتورولا تعتزم الكشف عن الجيل الثاني من الهاتف Motorola Razr في شهر سبتمبر المقبل ليكون بذلك ثاني هاتف قابل للطي من الشركة، على الأقل هذا ما صرح به المدير العام لشركة Lenovo في جنوب أفريقيا.

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للآسف، هذه هي جل المعلومات التي تم الكشف عنها حتى الآن، فنحن لا نزال نجهل ما إذا كان هذا الهاتف الجديد سيتبنى نفس تصميم الهاتف Motorola Razr الحالي مع الإكتفاء بترقية المواصفات التقنية أو ما إذا كان سيحصل على تصميم جديد مختلف عن ذلك المُستخدم في الهاتف Motorola Razr الحالي. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار لبعض الوقت قبل أن نحصل على التفاصيل الكاملة.