سامسونج تُزيح الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy S20 Tactical Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج اليوم عن الهاتف Galaxy S20 Tactical Edition. وتصف شركة سامسونج هذا الهاتف على أنه ” حل جاهز للمهمة مصمم خصيصًا لتلبية الإحتياجات الفريدة للعاملين في الحكومات الفيدرالية ووزارات الدفاع “. يحتوي الهاتف Galaxy S20 Tactical Edition على برمجيات خاصة للغاية تعمل في إنسجام مع المعدات التكتيكية الحالية ومع DualDAR، مما يوفر طبقتين من التشفير.

الهاتف Galaxy S20 Tactical Edition الجديد يدعم كذلك العديد من تقنيات الإتصال، بما في ذلك 5G و Wi-Fi و Private SIM و CRBS لتغطية جميع القواعد في المجال، كما أنه يأتي بغطاء واقي يمنحه المزيد من القوة والصلابة لتحمل ظروف الإستخدام القاسية.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد تم تزويد الهاتف Galaxy S20 Tactical Edition الجديد بمواصفات تقنية تشمل شاشة Dymanic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع.

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وعلاوة على ذلك، الهاتف Galaxy S20 Tactical Edition الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 64 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

عمومًا، الهاتف Galaxy S20 Tactical Edition الجديد سيكون متوفرًا في قنوات تكنولوجيا المعلومات المرخصة في وقت ما خلال الربع الثالث من هذا العام.