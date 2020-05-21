تكنولوجيا: ORIGIN تكشف عن تحديث أجهزة EON17-X وNS-17 بدعم من الجيل العاشر من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Origin PC عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المحمول EON17-X وNS-17 التي تتميز بالجيل العاشر من معالجات إنتل المخصصة للحاسب المكتبي.

ينطلق جهاز الحاسب المحمول المخصص للألعاب EON17-X ومحطة العمل NS-17 بالجيل العاشر من معالجات إنتل، التي تتميز بعدد 10 من الأنوية مع 20 threads.

أيضاً تتميز أجهزة EON17-X وNS-17 بمستوى آداء يحاكي أجهزة الحاسب المكتبي مع كرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER بتصميم Max-P، كما تدعم الأجهزة إتصال high bandwidth عبر منفذ Thunderbolt 3، وتصل الأجهزة إلى سرعة تنافس أجهزة الحاسب المكتبي.

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وتأتي الأجهزة بالجيل العاشر من معالجات إنتل حتى i9-10900K لدعم اللاعبين والمحترفين لتشغيل البرامج الإحترافية بآداء يحاكي أجهزة الحاسب المكتبي.

كما تأتي الأجهزة الجديدة بإختيارات في كرت الشاشة أيضاً تنافس كفاءة وآداء أجهزة الحاسب المكتبي، وذلك من خلال NVIDIA GeForce RTX SUPER 2080 القابلة للتخصيص، بتصميم Max-P، مع تقنية تتبع الأشعة، لتجربة مميزة في الألعاب، كما يدعم جهاز EON17-X ذاكرة حتى 64 جيجا بايت رام في DDR4 على أن يتم دعم 128 جيجا بايت رام قريباً.

أيضاً يأتي الجهاز بأكثر من إختيار في الشاشة، مع دعم تقنية NVIDIA G-SYNC، كما تتميز الشاشة بحجم 17.3 إنش، وبدقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث إطارات 240Hz، كما يأتي الإختيار الأخر في الشاشة بحجم 17.3 إنش وجودة عرض UHD 4K، مع دعم معدل تحديث 60Hz، ونسبة 100% من ألوان Adobe RGB، كما تنطلق أجهزة EON17-X وNS-17 من سعر 2599 دولار.

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