تكنولوجيا: إنتل تستحوذ على شركة Rivet صانعة بطاقات WiFi المعروفة ب ‘Killer’

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Intel مؤخراً عن إستحواذها على شركة Rivet Networks التي إشتهرت ببطاقات WiFi التي تعرف ببطاقات “Killer”، وذلك في إطار خطط إنتل القادمة لتحسين تقنية الإتصال في أجهزة الحاسب.

كانت شركة Bigfoot Networks إحدى الشركات الناشئة التي إستهدفت تطوير تقنية الشبكات لدعم إتصال سريع بإستجابة سريعة في الألعاب على شبكة الإنترنت، ومن ثم إتخذت هذه التقنية علامة “Killer” التجارية، حيث تفوقت هذه التقنية على منافذ Ethernet المدمجة.

ولقد إستحوذت كوالكوم على شركة Bigfoot Networks خلال عام 2011، ومن ثم تم فصلها عن Rivet Networks التي إستمرت في دفع تقنية Killer التي ظهرت في أجهزة الألعاب Dell/Alienware من بين أجهزة أخرى، حيث دعمت هذه التقنية إتصال سريع وثابت بالشبكات، مع إستجابة سريعة في الإتصالات اللاسلكية.

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وتعمل أيضاً التقنية على الإستفادة من النطاق الترددي في الألعاب بشكل خاص، حيث تعمل على إعطاء الأولوية للإتصال بإستجابة سريعة في الألعاب، وبث الفيديو.

ولقد إستحوذت إنتل على Rivet Networks لتدعم حلول الإتصال السريع في أجهزة الحاسب في نطاق أوسع، ومن المقرر أن ينضم فريق العمل في Rivet Networks إلى مجموعة إنتل، كما تجلب Rivet Networks خبرتها البرمجية في أجهزة الحاسب، بدءاً من معايير WiFi الجديدة.

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