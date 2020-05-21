آبل تُصدر تحديث iOS 13.5 لكافة الأجهزة المتوافقة مع ميزات مصممة لجائحة COVID-19

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بإصدار التحديثين iOS 13.5 و iPadOS 13.5 مع ميزات ذات صلة بفيروس COVID-19. الميزات الأهم من بين تلك الميزات الجديدة هي تلك التي تسمح بفتح الأجهزة المزودة بتقنية Face ID بسهولة لأولئك الذين يرتدون الأقنعة.

ما تقوم به هذه الميزة الجديدة هي أنها تطلب من المستخدم إدخال رمز المرور تلقائيًا عندما تكتشف أنك ترتدي قناع الوجه بدلاً من الحاجة إلى إستخدام Face ID. تعمل هذه الميزة على فتح الهاتف وفي التطبيقات الأخرى مثل تطبيقات الدفع.

الميزة الأخرى ذات الصلة بفيروس COVID-19 هي دعم واجهة برمجة التطبيقات Exposure Notification API لدعم تطبيقات تتبع مخالطي المصابين بفيروس COVID-19 من سلطات الصحة العامة. تم تصميم هذه الميزة بالتعاون مع شركة جوجل، والتي أطلقتها اليوم أيضًا إلى جانب آبل. هذا ليس تطبيقا في حد ذاته بل واجهة برمجة تطبيقات تسمح للآخرين بإنشاء تطبيقات يمكنها الإستفادة من هذه الميزة. هذه الميزة إختيارية تمامًا، على الأقل بالنسبة للتطبيقات التي تستخدم واجهة برمجة التطبيقات بشكل صريح، ولكن جدير بالذكر أن جميع تطبيقات جهات الإتصال لا تستخدم واجهة برمجة التطبيقات هذه، وبالتالي لن تستفيد من ميزات أمان وخصوصية آبل وجوجل. كالمعتاد، كن حذرًا بشأن ما تقوم بتثبيته.

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قامت شركة آبل أيضًا في التحديث الجديد بتغيير الطريقة التي تعمل بها ميزة البروز التلقائي لنوافذ الفيديو أثناء محادثات FaceTime الجماعية. في الوقت الراهن، عندما تكون في مُحادثة FaceTime جماعية، يزداد حجم نافذة الفيديو للشخص الذي يتحدث حاليًا بشكل تلقائي ولكن مع هذا التحديث، يمكنك الآن إختيار تعطيل هذه الميزة بحيث تظل جميع النوافذ بنفس الحجم.

أضافت آبل أيضًا خيارًا لمشاركة المعلومات الصحية والمعلومات الأساسية الأخرى تلقائيًا من Medical ID مع خدمات الطوارئ عند إجراء مكالمة طوارئ، ولكن هذه الميزة متوفرة في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، على الأقل في الوقت الراهن.