فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بتحديث صفحة ميزات نظام Android 11 القادم بحيث أصبحت تضم الأيقونات التي سيتم إستخدامها للإشارة إلى ما إذا كان الهاتف متصلاً بشبكة 4G أو 5G. وكما هو الحال بالنسبة للتقاليد، فمن المحتمل أن يسبب ذلك إرتباكًا بدلاً من توضيح الأمور.
بناءً على ذلك، إتضح أن أيقونة ” 5Ge ” لا تُعبر عن شبكات الجيل الخامس نفسها، وإنما تٌعبر في الواقع عن LTE Advanced Pro. على الرغم من أنها تعد بسرعات كبيرة تصل إلى 3Gbps، إلا أنها لا تزال مجرد خليفة لشبكة LTE Advanced وليست شبكات الجيل الخامس 5G الحقيقية.
من ناحية أخرى، قررت شركة جوجل إطلاق التسمية ” 5G ” على شبكات الجيل الخامس المستقلة التي تعتمد على الطيف Sub-6GHz، في حين قررت إطلاق التسمية ” +5G ” على شبكات الجيل الخامس المستقلة التي تستخدم الطيف mmWave.
كانت هذه تفاصيل خبر Android 11 سيُعرف شبكات Sub-6GHz بـ “5G”، وشبكات mmWave بـ “+5G” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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