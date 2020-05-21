نجاح اختبار “لقاح كورونا” على الفئران

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وأمر رئيس الوزراء التايلاندي، برايوث تشان أوشا بإسراع جهود التطوير أملا في أن تصبح تايلاند من أولى الدول التي تصنع كميات كافية من اللقاح لشعبها، بحسب ما ذكر المركز التايلاندي لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وقام بتطوير اللقاح الجديد جامعة شوالونغكورن في بانكوك وشركتان من القطاع العام باستخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي، والذي يلعب دورًا في تحفيز العديد من التفاعلات الكيميائية في خلايا جسم الإنسان.

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وتختلف عملية تطوير هذا اللقاح عن سابقاتها من أنواع اللقاحات القديمة في أنها لا تحتوي على الفيروس التي تسعى لمهاجمته. وعوضا عن ذلك، يستخدم العقار جزءًا من الشفرة الوراثية للفيروس لإنتاج أجسام مضادة داخل جسم الإنسان.

وهناك عدة مشاريع نشطة لتطوير لقاح لكوفيد-19 في تايلاند، بما في ذلك جهود تعاون منفصلة مع الصين والولايات المتحدة.

وبالمثل، تتظافر عشرات الجهود لتطوير اللقاحات في جميع أنحاء العالم، حيث تمكن العديد منها من الوصول بالفعل إلى المرحلة التي يتم فيها إجراء تجارب على البشر.