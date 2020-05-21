تشكيلة Galaxy Note 20 Series يتم الإعلان عنها عبر الإنترنت فقط، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - بسبب إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، فقد قررت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية الكشف عن هواتفها الذكية عبر شبكة الإنترنت فقط طيلة الأشهر الماضية. في حين تمكنت شركة سامسونج من عقد حدث فعلي للكشف عن تشكيلة Galaxy S20 Series، فيبدو أنها لن تنجح في القيام بنفس الأمر مع تشكيلة Galaxy Note 20 Series.

ووفقا لمصادر من كوريا الجنوبية، فيبدو أن شركة سامسونج قررت أن تقوم بالكشف عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series عبر الإنترنت فقط بسبب جائحة COVID-19 لتكون بذلك هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة سامسونج بالكشف عن هاتف رائد من خلال شبكة الإنترنت فقط.

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وبطبيعة الحال، Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 ليسا الهاتفين الوحيدين اللذان من المتوقع أن نراهما في حدث Unpacked المقبل، فهناك العديد من الشائعات التي تقول بأننا سنرى الهاتف Galaxy Note 2 أيضًا في هذا الحدث. عمومًا، تاريخ الإعلان الرسمي بالضبط لا يزال غير معروف في الوقت الراهن، ولكن من المحتمل أن نسمع المزيد من الأخبار حول هذا الموضوع في قادم الأيام والأسابيع والأشهر.