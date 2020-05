تقرير آخر يقترح موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Google Pixel 4a

فاطمة أيت طالب - دبي - ننتظر وصول الهاتف Google Pixel 4a منذ فترة طويلة، ولكن شركة جوجل تواصل تأجيل الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف. كنا نأمل أن تقوم شركة جوجل بالكشف عن هذا الهاتف في اليوم 1 يونيو خلال حدث Android 11 Beta، ولكن هناك تقرير جديد يقترح قدوم هذا الهاتف في شهر يوليو الموالي.

وفقا للمسرب الشهير Jon Prosser، والذي توقع في وقت سابق موعد إطلاق الهاتف iPhone SE 2020، فهو يقترح الآن أن تقوم شركة جوجل بالإعلان عن الهاتف Google Pixel 4a في اليوم 13 من شهر يوليو المقبل. وعلاوة على ذلك، فهو أكد لنا كذلك أن الهاتف Google Pixel 4a لن يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وأنه لن يتم الكشف عن الهاتف Google Pixel 4a XL هذا العام.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم هيكل مصنوع من البلاستيك، وشاشة OLED بحجم 5.81 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا كذلك أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 12.2 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية بسعة 3080mAh تدعم الشحن بقوة 18W، ولكن لن يكون هناك دعم للشحن اللاسلكي.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Google Pixel 4a سيأتي كذلك مع منفذ السماعات 3.5mm ورقاقة الأمان Google Titan M، ولكنه سيفتقر إلى مستشعرات Soli ووحدة المعالجة العصبية Pixel Neural Core. بغنى عن القول، فهذا الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

