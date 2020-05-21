الإعلان رسميًا عن الهاتف LG Q61 مع شاشة بحجم 6.5 إنش، وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة LG عن هاتفها الذكي المتوسط الأحدث في كوريا الجنوبية والذي يحمل إسم LG Q61. وكما إتضح منذ بداية هذا العام، فشركة LG تنوي في الفترة المقبلة التركيز بشكل أكبر على سوق الهواتف الذكية المتوسطة لتعويض خسائر السنوات الماضية والعودة إلى سكة الأرباح من جديد.

الهاتف LG Q61 الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى بتردد 2.3GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh.

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الهاتف LG Q61 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف LG Q61 الجديد يأتي كذلك مع مكبرات صوتية مزدوجة تدعم تقنية DTS-X 3D Surround، ويحمل شهادة المتانة العسكرية MIL-STD-810G. وبالنسبة للميزات الأخرى، فهي تشمل منفذ السماعات ورقاقة NFC، ودعم Dual WiFi.

الهاتف LG Q61 سيُعرض للبيع باللون الأبيض وبسعر يُعادل 300 دولار أمريكي إبتداءً من 29 مايو في كوريا الجنوبية، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة LG ستجلب هذا الهاتف إلى الأسواق الأخرى.