سامسونج تخطو خطوة جديدة لمنافسة TSMC

بدأت شركة سامسونج للإلكترونيات في بناء خط إنتاج محلي سادس لإنتاج الرقاقات المتطورة بنظام التعاقد، بحيث يهدف هذا الخط الجديد إلى مساعدتها على منافسة شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) في مجال تصنيع شرائح السيليكون للعملاء الخارجيين.

وقالت أكبر شركة في كوريا الجنوبية إنها بدأت البناء في منشأة تصنيع 5 نانومتر في (بيونجتايك) Pyeongtaek المخصصة لأعمال تصنيع الرقاقات بحسب الطلب، وهو المجال الذي تهيمن عليه (TSMC)، حيث تتطلع إلى منافسة (TSMC) على الطلبات من العملاء، مثل كوالكوم.

وتهدف سامسونج لتصنيع الشرائح المنطقية للهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تقليل الاعتماد على قطاع شرائح الذاكرة المتقلب.

وقالت الشركة في بيان: “إن منشأة الإنتاج الجديدة هذه ستوسع قدرات التصنيع لدى سامسونج، وتستهدف الشركة النصف الثاني من العام المقبل لبدء إنتاج رقاقات 5 نانومتر المتطورة باستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية (EUV) من خلال خط الإنتاج الجديد في مصنعها في مدينة بيونجتايك”.

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ويعد هذا أحدث جهد من سامسونج لتضييق الفجوة مع (TSMC)، حيث لا تزال العملاقة الكوربية الجنوبية متخلفة عن (TSMC) في سوق صناعة الرقاقات بالتعاقد، وذلك بعد أن أعلنت (TSMC)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، في الأسبوع الماضي أنها تخطط لبناء مصنع بقيمة 12 مليار دولار في ولاية أريزونا الأمريكية.

وتدير شركة سامسونج الآن خمسة خطوط إنتاج رقاقات في كوريا الجنوبية وواحدًا في الولايات المتحدة، وقالت الشركة في العام الماضي إنها تخطط لاستثمار 115 مليار دولار على مدار العقد المقبل لتعزيز أعمالها في مجال الرقاقات المنطقية، مما يسرع من جهودها للسيطرة بشكل أكبر على صناعة أشباه الموصلات العالمية.

وأوضحت الشركة أنها خصصت مبلغ 63.4 مليار دولار من إجمالي مبلغ الاستثمار للبحث والتطوير في كوريا الجنوبية، إلى جانب تخصيص مبلغ 52.1 مليار دولار لمرافق الإنتاج والبنية التحتية المستخدمة في إنتاج الرقاقات لمختلف العملاء.

وأظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الرقاقات الكورية الجنوبية في أول 20 يومًا من شهر مايو ارتفعت بنسبة 13.4 في المئة، بينما انهارت صادرات الأجهزة المحمولة والسيارات بنسبة 11.2 في المئة و 58.6 في المئة على التوالي.