شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعقيم مترو الأنفاق والأتوبيسات بنيويورك بالأشعة فوق البنفسجية لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستبدأ هيئة النقل الحضرى MTA بداية الأسبوع المقبل بتطهير مترو الأنفاق بنيويورك والحافلات باستخدام الأشعة فوق البنفسجية فى محاولة للحد من انتشار COVID-19، وسيختبر البرنامج التجريبى أجهزة ضوء الأشعة فوق البنفسجية الصغيرة التى طورتها شركة Puro Lighting الناشئة فى كولورادو، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سيتم القضاء الفيروس من الهواء والأسطح، مما يوفر بديلاً آليًا للمطهرات الكيميائية.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، ستستخدم MTA حوالى 150 جهازًا ، وفقًا لـ NY1، اشترتها مقابل مليون دولار، بزيادة 6500 دولار لكل جهاز، كما تخطط MTA لاختبار التكنولوجيا أولاً عبر القطارات والحافلات ومترو الأنفاق والمرافق المهنية فى مدينة نيويورك، فى المرحلة الثانية من الإصدار التجريبى، ستوسع الأجهزة إلى Long Island Rail Road و Metro North.

فى وقت سابق من هذا الشهر، بدأت MTA فى إغلاق مترو الأنفاق من الساعة 1 صباحًا إلى الساعة 5 صباحًا من أجل توفير تنظيف أكثر شمولاً، ويمكن أن تساعد هذه الأجهزة فى تعزيز هذه الجهود.

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وأوضحت MTA إنها تعمل مع Puro Lighting منذ منتصف مارس لاستخدام التكنولوجيا للبنية التحتية، كما يمكن تركيب الأجهزة فى السقف أو تعليقها على الحائط.

وقال مارك دود، رئيس قسم الابتكار فى شركة MTA فى بيان: "نحن نعلم أن الأشعة فوق البنفسجية يمكنها المساعدة فى تطهير الأسطح فى غرف عمليات المستشفيات، ونحن مدينون لموظفينا وعملائنا بتجربتها فى نظامنا للحفاظ عليها آمنة، فإذا اثبتت النتائج نجاح التجربة، ويمكن أن تساعد فى تطهير حافلاتنا وتدريب السيارات وغرف الطاقم وغيرها من المرافق فى [الوقت] فى الوقت المناسب وبتكلفة أقل".