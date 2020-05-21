تكنولوجيا: ابل تطلق تحديث iOS 13.5 بمميزات مخصصة لدعم المستخدمين خلال COVID-19

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل مؤخراً في دفع تحديث iOS 13.5 لهواتف الأيفون وأيضاً iPadOS 13.5 لأجهزة الآيباد، حيث قدمت في هذا التحديث مميزات خاصة تواكب الأحداث الجارية لإنتشار فيروس COVID-19.

يدعم تحديث iOS 13.5 المستخدمين الآن بواجهة سلسة في التسجيل وفتح قفل الهاتف، لإصدارات هواتف الأيفون التي تأتي بتقنية Face ID للتعرف على الوجه، حيث تعمل التقنية الآن لتواكب إرتداء المستخدمين للأقنعة خلال العمل في المناطق الخارجية.

يعمل النظام الجديد لتقنية التعرف على الوجه Face ID على توجيه المستخدم عند إرتداء القناع بشكل تلقائي للتسجيل عن طريق إدخال كلمة المرور، ومن المقرر أن يدعم هذا التغيير الجديد فتح بعض التطبيقات لتقنية الدفع عبر الإنترنت على سبيل المثال.

كما تأتي الميزة الأخرى التي تتعلق بفيروس COVID-19 في تحديث iOS 13.5، لتدعم المستخدمين بإخطارات إعلامية عبر واجهة برمجية تعمل على متابعة أحدث تطورات COVID-19 في العالم، وذلك عبر منظمة الصحة العالمية، حيث طورت هذه الميزة بالتعاون بين ابل وجوجل، على أن تقدمها جوجل أيضاً.

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يمكن أيضاً لمطوري التطبيقات تحقيق الإستفادة من الواجهة البرمجية الجديدة لفيروس COVID-19 عبر إنشاء وتحديث التطبيقات بالمميزات المدمجة في الواجهة البرمجية، كما أن إضافة هذه الميزة من قبل مطوري التطبيقات إختياري.

من جانب أخر تعمل ابل في تحديث iOS 13.5 على دعم مكالمات الفيديو الجماعية بميزة تكبير تلقائي للمربع الخاص بالمستخدم الذي يتحدث في مكالمات FaceTime الجماعية، مع إمكانية تعطيل هذه الميزة أيضاً.

أيضاً تقدم ابل للمستخدمين من خلال التحديث إختيار بمشاركة المعلومات الصحية وبعض المعلومات الأساسية الأخرى، والتي يمكن مشاركتها الآن مع الطبيب المختص أو يمكن أن تعمل على إجراء تلقائي لمكالمات الطورارئ.

يذكر أن هذا التحديث يجلب أيضاً بعض التصحيحات لأخطاء الإصدار السابق ومنها الشاشة السوداء عند بث محتوى الفيديو، ومن المقرر أن يتاح تحديث iOS 13.5 لجميع المستخدمين الآن.

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