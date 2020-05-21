تكنولوجيا: ViewSonic تعلن عن شاشة الألعاب ELITE XG270QC بحجم 27 إنش ومعدل تحديث 165Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ViewSonic عن إصدارها الجديد من الشاشات المخصصة للألعاب ELITE XG270QC، التي تتتميز بحجم 27 إنش، ومعدل تحديث إطارات 165Hz، مع دعم تقنية FreeSync Premium Pro، والتي تتوفر في أوروبا وإفريقيا بسعر 460 دولار.

تتميز شاشة الألعاب ELITE XG270QC بمعدل إستجابة سريع 3 مللي ثانية، مع معدل تحديث إطارات 165Hz، كما تضم تقنية FreeSync Premium Pro من AMD التي تضمن تجربة ألعاب سلسة.

تتميز شاشة الألعاب ViewSonic XG270QC بحجم 27 إنش مع تصميم منحني، بقدرة على الوصول إلى معدل إستجابة 1 مللي في الثانية، كما تتميز بإنحناء 1500R لدعم تجربة مميزة وغامرة في الألعاب.

كما تأتي شاشة الألعاب ViewSonic XG270QC بتقنية VESA DisplayHDR 400 لدعم ألعاب HDR، إلى جانب تقنية PureXP التي تعمل على خفض ضبابية الحركة في العرض.

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وتدعم شاشة ViewSonic XG270QC دقة عرض 2560 في 1440 بيكسل أو بجودة عرض QHD، مع نسبة سطوع سطوع 550 شمعة / م 2، كما تدعم تغطية لونية بنسبة 90% من DCI-P3، لإنتاج صور حادة وبأفضل جودة عرض.

مواصفات شاشة الألعاب ELITE XG270QC

حجم 27 إنش في الشاشة بدقة عرض 2560 في 1440 بيكسل أو بجودة عرض QHD مع إنحناء 1500R.

تأتي بشهادة VESA DisplayHDR 400 لدعم ألعاب HDR.

تقنية PureXP التي تدعم خفض ضبابية الحركة.

معدل تحديث إطارات 165Hz مع إستجابة سريعة 3 مللي ثانية والتي قد تصل إلى 1 مللي في الثانية MPRT.

تدعم تقنية FreeSync Premium Pro من AMD لتجربة ألعاب سلسة.

سطوع سطوع 550 شمعة / م 2، مع تغطية لونية بنسبة 90% من DCI-P3

تنطلق بسعر 460 دولار.

كما تتوفر الشاشة ببرنامج ELITE للتحكم في الشاشة، الذي يدعم التحكم في إضاءة ELITE RGB في الشاشة، كما يدعم تخصيص نمط العرض، مع مجموعة واسعة من إعدادات RGB، مع دعم مزامنة إضاءة RGB مع برمجيات ELITE RGB Alliance.

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