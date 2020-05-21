تكنولوجيا: إنتل تبدأ في بيع الإصدارات الجديدة من الجيل العاشر من معالجات أجهزة الحاسب المكتبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق تصنيع الرقاقات إنتل في بيع الإصدارات الجديدة من رقائق المعالجات المخصصة لأجهزة الحاسب المكتبي من الجيل العاشر، على أن تتوفر في منافذ البيع بالتجزئة الآن.

ينطلق الجيل العاشر من معالجات إنتل المخصصة لأجهزة الحاسب المكتبي للبيع الآن والتي تأتي بمستوى تسعير جيد رغم قيود سلاسل التوريد التي فرضت على الشركة.

تأتي أسعار الجيل العاشر من معالجات إنتل المخصصة لأجهزة الحاسب المكتبي بمستوى تسعير أقرب للأسعار السابقة التي أعلن عنها من إنتل.

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ولقد انطلق معالج Core i9-10900K للبيع في Newegg بسعر 529 دولار، حيث تم نفاذ المخزون بالفعل من هذا الإصدار في منفذ البيع، بينما ظهر معالج Core i7-10700K في القوائم بسعر 409 دولار، كما ينطلق الإصدار المتوسط Core i5-10400 بسعر 195 دولار.

بينما جاءت أسعار الرقاقات في السوق الأوروبي لمعالج i9-10900K بسعر 589 يورو، ومعالج i9-10900KF بسعر 549 يورو، بينما جاء i7-10700K بسعر 449 يورو، وانطلق الإصدار المتوسط i5-10600K بسعر 309 يورو، كما جاء معالج i5-10400F بسعر 183 يورو، كما بدأت منافذ البيع في شحن لوحة LGA1200 التي توفرت للحجز المسبق في وقت سابق هذا الشهر.

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