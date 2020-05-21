آبل قد تبدأ بشراء العروض القديمة لتعزيز كتالوج خدمة +Apple TV

فاطمة أيت طالب - دبي - دخلت شركة آبل إلى سوق خدمات بث الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية في وقت متأخر نسبيًا، ولكن نظرًا للثروة الضخمة التي تمتلكها الشركة، فقد نجحت بالفعل في إستقطاب الكثير من المواهب لمساعدتها على إنشاء عروض جديدة خاصة بها من أجل خدمة +Apple TV. ومع ذلك، يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا، لأنه وفقا لتقرير جديد من وكالة الأنباء بلومبورج، فقد تبدأ شركة آبل في تدعيم مكتبة +Apple TV بالعروض القديمة.

يشير التقرير إلى أن المدراء التنفيذيين في شركة آبل يجتمعون مع أستوديوهات مختلفة في هوليوود لمناقشة الترخيص المحتمل للمحتوى القديم من أجل +Apple TV. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بشراء بعض البرامج التلفزيونية والأفلام التي نتوقع أن تظهر في النهاية على خدمة +Apple TV.

Advertisements

لا يزال من غير الواضح ما هي العروض القديمة التي قررت شركة آبل شرائها، ولكن إذا تمكنت آبل من الحصول على بعض العروض الكبيرة، فسوف يكون ذلك إيجابيًا جدًا لمنصة +Apple TV. ومع ذلك، الجانب السلبي لترخيص المحتوى هو أنه عندما تنتهي مدة الترخيص ولم يتم تجديد الرخصة، فسوف يتم ترك المستخدمين من دون تلك العروض. لقد رأينا هذا يحدث مع خدمة Netflix التي فقدت العديد من العروض الكبيرة مثل مسلسل Friends للخدمات الأخرى.

وهذا يعني أيضًا أن الكتالوج سيتغير إلى الأبد بسبب التراخيص الجديدة أو المنتهية. قد يكون هذا شيئًا جيدًا أو سيئًا، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الحصول على قائمة متسقة من العروض، فربما هذا ليس جيدًا بالنسبة لهم.