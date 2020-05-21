العظمى بالقاهرة 43 .. طقس شديد الحرارة نهارا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس 21 مايو، طقس شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا وتصل الحرارة لـ43 درجة في القاهرة الكبرى، والرياح تنشط أحيانا.
الطقس في الوجه البحري يكون شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.
وتضمنت التوقعات أن يسود على السواحل طقس شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا والرياح معتدلة، وفي صعيد مصر، يكون الطقس شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والرياح معتدلة.
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