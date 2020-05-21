شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أساور ذكية للعمال ببلجيكا تهتز عند اقترابهم للحفاظ على التباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر العمال فى ميناء أنتويرب فى بلجيكا معصمًا جديدًا يهتز عندما يكسر العمال بروتوكولات التباعد الاجتماعى ويقتربون من بعضهم البعض، إذ تم تطوير الأساور، التى يطلق عليها اسم RomwareONE ، من قبل شركة التكنولوجيا البلجيكية Rombit وتستخدم نظام (UWB) لتتبع الموقع الدقيق للعمال الذين يرتدون الأجهزة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، كانت شركة رومبيت Rombit تستخدم بالفعل أجهزة الاستشعار فى الميناء كإجراء عام للسلامة - لحماية العمال من الآلات الثقيلة الخطرة أو لتحديد أولئك الذين قد يقعون فى الماء - وقرروا إعادة تصميم التكنولوجيا بسرعة للعمل وضمان الالتزام بالمسافات الاجتماعية.

وتقوم أنظمة تحديد نطاق UWB بحساب موضع الجسم من خلال قياس الوقت الذى يستغرقه إرسال واستقبال إشارة من أجهزة استقبال تشبه الهوائى موضوعة حول البيئة.

باستخدام نطاق UWB ، تحدد أربطة المعصم RomwareONE نصف قطر غير مرئى حول كل عامل وكلما عبر شخص يرتدى معصمًا آخر إلى هذه المساحة، سيبدأ اهتزاز معصمه حتى يتحرك كلا الطرفين إلى مسافة آمنة.

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وقالت Rombit أن الأساور تحمى خصوصية مرتديها لأنها لا تتصل بالسحابة، ويتم تخزين البيانات المتعلقة بالتفاعلات مع الأساور الأخرى محليًا، على الأساور نفسها، ويتم حذفها بعد ثلاثة أسابيع.

تقدم الشركة مجموعة من خيارات التخصيص للعملاء المحتملين الجدد، بما فى ذلك خيارات واى فاى أو اتصالات GPS.

وأوضحت Rombit إنها تحقق أيضًا فى كيفية استخدام أربطة المعصم كجزء من نظام تتبع جهات اتصال أكبر، من خلال تسجيل جميع معرفات معصمه التى مرت بالقرب من بعضها البعض، على الرغم من عدم الانتهاء من أى شيء.

بعد الإعلان عن اختبار هذه الأساور، أكدت Rombit أنهم تلقوا طلبات من أكثر من 400 شركة من 99 دولة حول العالم، كما يأملون فى زيادة طاقتهم الإنتاجية لإنتاج 25000 جهاز بحلول نهاية مايو، وسيتوسعون أكثر فى الصيف.