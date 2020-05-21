شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك استخدام Messenger Rooms لمكالمات الفيديو من انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الآن أصبح بإمكان مستخدمى انستجرام الاستمتاع بميزة مكالمات الفيديو Messenger Rooms المنافسة لـ Zoom، بفضل تحديث جديد يسمح لمستخدمى تطبيق الصور بإنشاء غرف ماسنجر من الرسائل المباشرة الخاص بهم.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تأتى الميزة الجديدة، التى بدأت فى الانتشار الآن على انستجرام، تزامنا مع طرح فيس بوك عددا من المزايا الجديدة التى تركز على الفيديو وسط زيادة الاستخدام أثناء جائحة فيروس كورونا التاجى، لكن وصول غرف ماسنجر إلى انستجرام يمثل بداية لظهور المزايا التى تهدف إلى العمل عبر خدمات فيس بوك المتعددة، كما تعد بمثابة تذكير آخر بتأثير فيس بوك على الخدمة.

بالنسبة للمبتدئين، من أجل إنشاء محادثة باستخدام ماسنجر Rooms ، يجب أن يكون حساب انستجرام الخاص بك متصلاً بفيس بوك، مما يعنى أن عليك استخدام حساباتك الأساسية على فيس بوك وتطبيق ماسنجر، بدلاً من دردشة الفيديو داخل تطبيق انستجرام.

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وهناك مزايا بـMessenger Rooms لا تحتوى عليها ميزة دردشة الفيديو على انستجرام، مثل فلاتر الإضاءة الجذابة والخلفيات التى يمكن أن تتكيف مع محيطك، كما يمكن أن تتسع غرف ماسنجر أيضًا للمجموعات الكبيرة لأنها تدعم ما يصل إلى 50 مشاركًا (تقتصر مكالمات الفيديو الجماعية على انستجرام على ستة).

ومع ذلك، إذا كنت من بين أولئك الذين يفضلون قضاء الوقت على انستجرام بدلاً من فيس بوك، فيمكنك استخدام ميزة مكالمات الفيديو على انستجرام، التى أضافت مؤخرًا ميزات المشاهدة المشتركة.

ويعد هذا الإجراء خطوة ضمن خطة فيس بوك لدمج جميع خدمات المراسلة الخاصة به، لذلك يمكن أن تضع غرف ماسنجر المزيد من الأسس لمثل هذا التغيير، من خلال منح مستخدمى انستجرام خيار التبديل بسهولة إلى ماسنجر، فإنه ينشئ رابطًا آخر إلى فيس بوك.