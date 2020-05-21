شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يكتشفون ولادة كوكب جديد على بعد 520 سنة ضوئية من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط المرصد الجنوبي الأوروبي (ESO) من خلال التلسكوب الكبير جدًا صورًا غير مسبوقة لمجموعة الغبار والغاز في كوكبة Auriga، والتي كانت على شكل هيكل حلزوني ناري على بعد 520 سنة ضوئية من الأرض، حيث قد تكون أول دليل على تكون كوكب جديد بالوجود.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أشار الباحثون إلى أن هذا الهيكل الحلزونى يدل على وجود كواكب صغيرة، والتي تخلق "اضطرابات في القرص على شكل موجة.

تعد المنطقة "الصفراء" الزاهية جدا القريبة من المركز واحدة من مواقع الاضطراب هذه، حيث يعتقد الفريق أن هناك كوكبًا، وتمت ملاحظة نظام Aurigae قبل بضع سنوات.



كوكب جديد

واستخدم فريق من العلماء الدوليين التلسكوب الكبير للغاية لفحص الكوكبة التي لوحظت في 2018، حيث قال أنتوني بوكاليتي الذي قاد الدراسة من مرصد باريس بجامعة PSL ، فرنسا: "تم تحديد آلاف الكواكب الخارجية حتى الآن، ولكن لا يُعرف إلا القليل عن كيفية تكوينها".

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وأضاف "نحتاج إلى مراقبة أنظمة صغيرة جدًا لالتقاط اللحظة التي تتكون فيها الكواكب".

وفي عام 2019، نشط الفريق أداة SPHERE على التلسكوب الموجود في تشيلي، مما سمح لهم برؤية الضوء الخافت من الغبار الصغير والانبعاثات القادمة من القرص الداخلي، وبعد التأكد من الأذرع الحلزونية ، لاحظ العلماء "الالتواء" الذي يشير إلى تكوين كوكب مستمر في التشكل في القرص.



كوكب جديد

قالت الكاتبة المشاركة آن دوتري: "من المتوقع حدوث بعض الانحراف من بعض النماذج النظرية لتكوين الكوكب".

من جانبه يشرح بوكاليتي، إن هذا التلسكوب القوي سيسمح لعلماء الفلك بالحصول على المزيد من المناظر التفصيلية للكواكب في طور التكوين، واختتم يوكاليتى قائلا: "يجب أن نكون قادرين على أن نرى بشكل مباشر وبدقة أكبر كيف تساهم ديناميكيات الغاز في تكوين الكواكب".