تكنولوجيا: سامسونج تخطط للإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 على شبكة الإنترنت في أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت عبر Korea Herald في كوريا، على أن العملاق الكوري تخطط للإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 على شبكة الإنترنت فقط، على أن يتم بث الحدث خلال شهر أغسطس.
مازالت تداعيات إنتشار فيروس COVID-19 تؤثر بشكل كبير على قرارات الشركات المصنعة حول إعلانات هذا العام، حيث تم إلغاء العديد من الفعاليات والمؤتمرات الرسمية السنوية أو الخاصة بالإعلانات عن المنتجات الجديدة، كما إختارت بعض الشركات الإعلان عبر شبكة الإنترنت فقط.
وتنضم العملاق الكوري إلى الشركات التي تتجه إلى بث الأحداث الهامة أو الخاصة بالإعلانات الجديدة على شبكة الإنترنت، حيث تخطط الشركة لعقد الحدث في شهر أغسطس.
من جانب أخر أكد تقرير Korea Herald على أن مؤتمر Galaxy Note لن يعقد بشكل فعلي على أرض الواقع هذا العام، على أن يتم بث الحدث على شبكة الإنترنت من مدينة نيويورك.
وقد كان حدث سامسونج الأخير الذي أقيم بالفعل خلال شهر فبراير، حيث قدمت العملاق الكوري هاتف Galaxy Z Flip، مع سلسلة هواتف Galaxy S20، بينما تقدم سامسونج خلال الحدث القادم كلاً من هواتف Galaxy Note وGalaxy Note Plus، مع الجيل الجديد من هاتف Galaxy Fold.
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