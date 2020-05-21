سامسونج تُمول مشروع لنافذة يمكنها توليد أشعة الشمس الإصطناعية

فاطمة أيت طالب - دبي -

من المهم وجود النوافذ في منازلنا. لا يقتصر إستخدام النوافذ على الجماليات فقط، ولكنه يساعد أيضًا في توفير مصدر طبيعي للضوء يساعدنا على تتبع الوقت من اليوم، ويمكن أن يُساعد أيضًا في تحسين الصحة العقلية بشكل عام. ومع ذلك، ماذا لو كنت تعيش في مكان به نوافذ قليلة أو معدومة؟ تريد سامسونج المساعدة في ذلك.

أعلنت الشركة أنها قررت دعم شركة تُدعى SunnyFive التي أنشأت نافذة مزيفة قادرة على توليد ضوء الشمس الإصطناعي. يُعد هذا المشروع جزءًا من قسم Samsung C-Labs، الذي كان وراء تطوير العديد من المنتجات والخدمات في الماضي والتي ربما لم تصنعها الشركة نفسها.

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يتم تسويق نافذة SunnyFive على أنها مناسبة للأشخاص الذين قد يُعانون من إضطراب التأثير الموسمي. يُقال أن النافذة قادرة على إخماد الطيف الكامل للضوء الطبيعي، ويمكن حتى إستخدامها لتكرار تأثيرات الضوء التي قد يتوقعها المرء من نافذة حقيقية.

ووفقا لشركة سامسونج، فقد صرحت بالقول : ” جهاز إضاءة على شكل نافذة ينتج ضوءًا صناعيًا للشمس، مما يتيح للمستخدم الإستمتاع بمجموعة كاملة من الضوء الناتج عن المرور الطبيعي للشمس عبر السماء خلال النهار. هذه النافذة تُساعد المستخدمين على تركيب الفيتامين د أثناء وجودهم داخل منازلهم أو في أماكن منخفضة الإضاءة دون الحاجة إلى القلق بشأن شيخوخة الجلد أو حروق الشمس، وتسمح بتعديل السطوع وتعديل الألوان عبر تطبيق خاص “.

لا توجد أي معلومات حول موعد إنتاج نافذة SunnyFive وطرحها للبيع، ولكنها فكرة مثيرة للاهتمام مع تصميم أنيق للغاية يستحق أن يصرف إنتباهنا إليه في المستقبل.