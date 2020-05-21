فاطمة أيت طالب - دبي - ينتظر العالم الآن أن يتم تطوير لقاح للمساعدة في القضاء على فيروس COVID-19 مرة واحدة وإلى الأبد. في الوقت الراهن، يجب على الأطباء فقط علاج الأعراض عند ظهورها، مما يعني أن علاج المرضى سيختلف إعتمادًا على نوع الأعراض التي تظهر عليهم.
ومع ذلك، هناك أطباء في الصين يقولون أنهم طوروا دواءً يمكنه أن يُعالج فيروس COVID-19 دون الحاجة إلى لقاح، على غرار الكيفية التي تتناول بها الأدوية لعلاج الحمى وما إلى ذلك من الأمراض الأخرى. تشبه طريقة عمل هذا الدواء كيفية عمل اللقاح، ولكن يبدو أنه يعمل بشكل أسرع.
يعمل اللقاح عن طريق حقن المريض بسلالة ضعيفة من الفيروس، على أمل أن يكون الجسم قادرًا على إنتاج أجسام مضادة لصدها بنجاح، وتعليمه حتى يعرف كيف يتصدى للفيروس في المستقبل. تقوم هذه الطريقة الخاصة بإدخال الأجسام المضادة مباشرة إلى نظام المريض الذي يعرف بالفعل كيفية محاربة الفيروس، مما يجعل عملية التعافي أسرع.
ومع ذلك، قبل أن تشعر بالكثير من الحماسة، قام الباحثون بإختبار هذه الطريقة الجديدة على الحيوانات فقط، مثل الفئران. يبقى أن نرى ما إذا كانت ستعمل بنفس الطريقة في البشر دون آثار جانبية سلبية أم لا، ولكن يبدو أن التجارب الأولية واعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أطباء صينيون يكتشفون علاجًا محتملاً لفيروس COVID-19 لا يتطلب لقاحًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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