ويندوز يحصل على طريقة جديدة لتثبيت البرامج بسهولة

وفرت شركة مايكروسوفت لمستخدمي ويندوز مدير حزم جديد، وهي واجهة سطر أوامر تسمح للمطورين ومستخدمي ويندوز بالبحث عن التطبيقات الشائعة الاستخدام وعرضها وتثبيتها من خلال أمر بسيط، بحيث تهدف الأداة إلى إنهاء المعاناة التي عادةً ما تترافق مع إعادة تثبيت التطبيقات والعثور على روابط التنزيل وتجهيز جهاز الحاسب مرة أخرى في حال الاضطرار إلى إعداد جهاز ويندوز جديد.

وبالرغم من أنه من السهل نسبيًا إنشاء برنامج نصي لتثبيت التطبيقات المفضلة من موجه الأوامر، لكن يجب أن يكون متجر ويندوز هو الموقع المركزي لجميع تطبيقات ويندوز، إلا أن ترويج مايكروسوفت لمنصة ويندوز الشاملة (UWP) يعني أن تطبيقات سطح المكتب (Win32) التقليدية والمفيدة لم يتم إدراجها مطلقًا في المتجر.

وقد تغير هذا في السنوات التي تلت ظهور ويندوز 10 لأول مرة، لكن المتجر لا يزال يبدو وكأنه مهجور، وتجاهل معظم مستخدمي ويندوز وحتى المطورين متجر ويندوز لصالح أدوات إدارة الحزم، مثل (Chocolatey)، بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يقومون بتنزيل التطبيقات يدويًا من الويب.

وتعد مسألة توفير مايكروسوفت لمدير حزم ويندوز أمرًا مهمًا، إذ إن أداة سطر الأوامر مفيدة أكثر من متجر ويندوز، ويمكن للمستخدم الانتقال إلى موجه الأوامر وكتابة “winget install Steam” لتثبيت أحدث إصدار من تطبيق (Steam Valve) على الحاسب، وذلك بالرغم من أن هذا التطبيق غير موجود حتى الآن في متجر ويندوز.

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وهناك العديد من التطبيقات المتاحة عبر مدير حزم ويندوز، مثل (Zoom) و (WinRAR) و (Logitech Harmony Remote)، لكنها غير موجودة في متجر ويندوز.

وبالنظر إلى أن مدير حزم ويندوز ما يزال قيد المعاينة، فليس لديه حتى الآن كل تطبيق مدرج قد يرغب المستخدم في الحصول عليه، ولا تتوفر تطبيقات متجر ويندوز عبر مدير حزم ويندوز بعد، حيث تحتفظ مايكروسوفت بشكل منفصل بتطبيقاتها.

وتخطط الشركة لدعم تطبيق المتجر عبر التحديث المستقبلي، وتطلب مايكروسوفت من المطورين المساعدة في تحسين مدير حزم ويندوز، وذلك تبعًا إلى أن المشروع بأكمله مفتوح المصدر بحيث يمكن لمديري الحزم الآخرين الاستفادة من الحزم المعتمدة بالنسبة للشركة، وسيكون بائعي البرامج قادرين على استخدام مدير حزم ويندوز كقناة لتوزيع التطبيقات، تمامًا مثل متجر ويندوز.