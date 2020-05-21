شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات: أبل قد تؤجل إطلاق iPhone 12 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أنباء وتسريبات من مصدرين مختلفين عن مفاجأة كبرى بخصوص الهاتف القادم آيفون 12، وقد قال المصدران بشكل منفصل، وهما روس يونج، وجون بروسر من Front Page Tech صاحبة المعلومات الدقيقة، إن أبل ستضطر لتأجيل إطلاق سلسلة هواتف آيفون 12 بأكملها بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا، لكن المفاجأة الكبرى تتمثل فى عدم الحاجة للانتظار أكثر من المعتاد للحصول على الهواتف.

وأوضح يونج ذلك قائلاً: "سيبدأ إنتاج لوحة آيفون 12 بعد موعده بنحو 6 أسابيع، فبدلاً من البدء فى بداية يونيو، سيتأخر ذلك حتى نهاية يوليو، ما يعنى تأخيراً فى إطلاق هاتف آيفون 12 من سبتمبر حتى أكتوبر".

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فيما قال المصدر الثانى بروسر: "بغض النظر عما سمعته فى مكان آخر، لن نحصل على الهاتف فى سبتمبر، فقد تأجل آيفون 12، سنحصل عليه فى أكتوبر، بدلاً من سماع الإعلانات فى سبتمبر ومن ثم الإصدار فى أكتوبر، يبدو أن كلتا الفعاليتين ستتمان فى أكتوبر".

ويعنى هذا أن الإعلان عن الهاتف فقط سيتأخر، لكن الإطلاق سيظل فى موعده المتوقع، لتغير أبل من عادتها فى الإعلان عن الهاتف ثم إطلاقه فى الشهر التاليى، فباستثناء هاتف iPhone X، اعتادت أبل على إطلاق هواتفها منذ هاتف iPhone 5S خلال شهر أكتوبر.

وقد كشف المحلل الشهير Ming-Chi Kuo اليوم أن أبل لن تضم سماعات Earpods (سماعات أبل السلكية) فى جهاز iPhone 12، وبشكل أساسى، إذا لم يتم تضمين سماعات الأذن فى العلبة، فسيأخذ نصف العملاء على الأقل فى اعتبارهم شراء AirPods، ولجذب العملاء، قد تقدم أبل نوعًا من الترويج لـ AirPods أثناء إطلاق iPhone 12.