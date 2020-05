شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بموقع يوتيوب تذكرك بوقت النوم.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت خدمة يوتيوب فى عام 2018 عدداً من مزايا الرفاهية الرقمية Digital Wellbeing لمساعدة المستخدمين على إدارة استخدامهم للخدمة، واليوم أضافت الخدمة إلى تطبيقاتها المحمولة ميزة جديدة لإرسال إشعارات التذكير بوقت النوم.

ومع تذكيرات وقت النوم، سيطالب تطبيق يوتيوب المستخدمين بالتوقف عن مشاهدة مقاطع الفيديو فى وقت محدد كل يوم، كما يمكن للمستخدمين تحديد وقت البدء والانتهاء، فى حين يمكن تخصيص الإشعار بحيث لا يقاطع الفيديو المُشاهد لحظة انتهاء الوقت، وبالإضافة إلى استبعاد ورفض التذكير، يمكن للمستخدمين تأجيل التذكير لمدة 10 دقائق.

ويمكن الوصول إلى الميزة من خلال الذهاب فى تطبيق يوتيوب إلى (الإعدادات) Settings، ثم (ذكرنى عندما يحين وقت النوم) Remind me when it’s time for bed، كما يمكن التخصيص من صفحة (الوقت المشاهد) Time Watched.

إلى ذلك تنضم تذكيرات وقت النوم الجديدة فى يوتيوب إلى التنبيهات الداعية إلى أخذ قسط من الراحة، وذلك بعد المشاهدة لوقت يتراوح بين 15 إلى 180 دقيقة. وبحسب موقع يوتيوب، فقد أُرسل 3 مليارات من هذه الإشعارات فى العامين الماضيين.

وتشمل ميزات الرفاهية الرقمية الأخرى فى يوتيوب تتبع عدد دقائق/ساعات المشاهدة، والقدرة على الجمع بين جميع الإشعارات اليومية فى ملخص مجدول واحد، والقدرة الأوسع على تعطيل تنبيهات الصوت والاهتزاز خلال ساعات معينة.

وسيبدأ توفر تذكيرات وقت النوم لمستخدمى تطبيق يوتيوب خلال الأيام القادمة.