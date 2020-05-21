تكنولوجيا: Alienware تعلن عن شاشة الألعاب AW2521H بحجم 25 إنش ومعدل تحديث 360Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Alienware التجارية عن إصدارها الجديد من شاشات الألعاب AW2521H، التي تنطلق بحجم 25 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، كما تدعم معدل تحديث 360Hz.

ينطلق إصدار جديد من الشاشات المخصصة للألعاب من Alienware، حيث تتميز شاشة AW2521H بحجم 25 إنش في شاشة IPS، بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، وهي دقة عرض مثالية مع معدل تحديث أعلى في الإطارات.

Advertisements

كما تأتي شاشة Alienware AW2521H بميزة دعم تقنية الألعاب G-SYNC مع نموذج NVIDIA G-SYNC مخصص في الشاشة، حيث طور هذا الإصدار من شاشات الألعاب بالتعاون مع NVIDIA.

ومن المتوقع أن تتضمن هذه الشاشة كرت شاشة GeForce RTX 3080 Ti التي ترتكز على معمارية Ampere الجديدة، لتدعم معدل تحديث 360Hz في الشاشة، إلا أن هذا المعدل في تحديث الشاشة لن يتوفر في كافة الألعاب، لكن قد تصل لعبة Fortnite على سبيل المثال إلى دعم معدل تحديث مرتفع في الإطارات.

المصدر

اعلان





