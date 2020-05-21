تكنولوجيا: نينتندو تقاضى هاكرز يسمحون للاعبين باستخدام ألعاب فيديو مقرصنة

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه طبقا لوثائق المحكمة، تسمح المنتجات للأشخاص بالتحايل على تدابير الحماية التكنولوجية المصممة لمنع نسخ ألعاب نينتندو أو الوصول إليها، كما أنه بمجرد تجاوز إجراءات حماية نينتندو، يمكن للاعبين تنزيل نظام تشغيل معدل ولعب ألعاب تم قرصنتها.
تباع المنتجات مقابل 48 دولارًا أمريكيًا، كما تقدم هذه المواقع الخاصة بالمتسللين طلبات تخترق Switch Lite، نظام محمول أكثر تخصيصًا، بالإضافة إلى نماذج أحدث من Switch مع ضمانات مختلفة.
وبحسب ما ورد تسعى نينتندو إلى 25000 دولار لكل انتهاك للاتجار وفقًا لوثائق المحكمة، وهذه ليست المرة الأولى في الأشهر الأخيرة التي واجهت فيها نينتندو المتسللين الذين يتطلعون إلى استغلال جوانب نظامها للألعاب.
ففي الشهر الماضي، أكدت نينتندو أنه تم الوصول إلى 160.000 حساب مستخدم في موجة من الاختراق، وتقول الشركة أن كلمات مرور الحساب تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة بوسائل أخرى غير خدمتنا، وتم استخدامها للوصول إلى الحسابات والقيام بعمليات شراء احتيالية.
بالإضافة إلى ذلك ، قالت الشركة أنه قد تم أيضًا الوصول إلى تواريخ الميلاد وعناوين البريد الإلكتروني والألقاب في هذه العملية.
تتزامن الزيادة في التقارير المتعلقة بالوصول غير المصرح به لحسابات نينتندو مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يستخدمون خدمة الشركة عبر الإنترنت، حيث يضطر الناس إلى البقاء في منازلهم خلال إجراءات إغلاق فيروس كورونا.
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