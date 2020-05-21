شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كروم يحصل على واحد من أكبر التحديثات له على الإطلاق.. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل تحديثًا محملاً بالمميزات العديدة لمتصفح كروم، حيث يقدم الإصدار 83 من كروم مجموعة من الميزات الجديدة للمستخدمين، ومن أهمها دعم علامات التبويب الجماعية، وفيما يلى نعرض أبرز المميزات الرئيسية التي وصلت مع آخر تحديث لـ جوجل كروم:

- ميزة جديدة لتنظيم علامات التبويب الجماعية

كان وجود العديد من علامات التبويب في كروم دائمًا أمرا مزعجا ولكن مع أحدث إصدار من كروم، تمتلك جوجل حل هذه المشكلة، حيث يمكن للمستخدمين الآن إعادة تسمية علامات التبويب وتلوينها والتنقل في شريط علامات التبويب، مما يجعل من السهل فصلها.

- وضع التصفح الآمن

تم إدخال وضع التصفح الآمن المحسن في كروم والذي يوفر المزيد من الحماية من التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة والتهديدات السيبرانية الأخرى للمستخدمين.

- المزيد من الخصوصية في وضع التصفح الخفي

سيتيح كروم الآن للمستخدمين حظر ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية في وضع التصفح الخفي، حيث لن يتمكن المعلنين عبر الإنترنت من تتبع المستخدمين عبر ملفات تعريف الارتباط هذه، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من الخصوصية.

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-يحصل المستخدمون على خيار التحقق من الأمان

يعتبر جوجل كروم كأداة جديدة للتحقق من الأمان الآن والتي تفحص ما إذا كان المتصفح يعمل على أحدث إصدار أم لا، ولعل الشيء الأكثر أهمية هو أنه يتحقق مما إذا تم اختراق كلمات مرور أي مستخدم أم لا.

- أصبح الكشف عن الباركود أكثر بساطة

سيدعم جوجل كروم الآن واجهة برمجة التطبيقات للكشف عن الباركود، والتي ستساعد في اكتشاف وفك رموز الرموز الواردة في الصور.

- إدارة ملفات الكوكيز

حصلت إعدادات ملفات تعريف الارتباط على ميزة مهمة جديدة مع أحدث إصدارات كروم، يمكن للمستخدم إدارة ملفات تعريف الارتباط وحذفها للمواقع الفردية، حيث سيجعل هذا التصفح أكثر سلاسة وهذه ميزة تم تقديمها بالفعل من قبل Mozilla Firefox في وقت سابق.