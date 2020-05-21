طريقة إلغاء تصميم فيس بوك الاسود 2020

ظهر تصميم فيس بوك الاسود منذ فترة قريبة تتجاوز الشهرين تقريباً كجزء من تصميم الفيس بوك الجديد على منصة سطح المكتب وبالطبع ليشارك العالم بأكمله في جنونه وركضه وراء وضع الـ Dark Mode وأيضاً ليقدم لغة تصميم جديدة للمستخدمين تتمثل في الـ Material Design الذي سيظهر على تطبيق الهواتف في القريب العاجل.

ولكن بعض المستخدمين لا يرغبون في رؤية التصميم الاسود الجديد للفيس بوك ويرغبون في العودة إلى التصميم القديم أو حتى إستخدام التصميم الجديد للفيس بوك ولكن بالألوان الفاتحة أو Light Mode كما يسمى وهذا هو الذي سنتحدث عنه اليوم .

إلغاء تصميم فيس بوك الاسود :

في الواقع لتتمكن من إلغاء تصميم فيس بوك الاسود الأمر سهل للغاية وكل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية طالما كنت على الشكل الجديد للفيس بوك – بالطبع – :

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كانت هذه طريقة إلغاء تصميم الفيس الاسود كما يسميه البعض أو إن أردنا أن نكون موضوعين وعمليين فهو الـ Dark Mode لدى Facebook بالإضافة إلى طريقة العودة إلى التصميم القديم لمنصة Facebook .