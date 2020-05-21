آبل تطلق iOS 13.5 مع ميزتين خاصتين بكورونا

أصدرت شركة آبل اليوم الإصدار 13.5 من نظام التشغيل iOS مع ميزتين جديدتين تختصان بوباء الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وغيرت عملاقة التقنية الأمريكية في الإصدار الجديد من النظام في ميزة فتح القفل Face ID لتسهيل فتح قفل الهاتف حين ارتداء قناع وجه، أما الميزة الأخرى، فهي دعم تقنية (آبل-جوجل) التي أعلنت الشركتان اليوم أيضًا عن إطلاق الإصدار الأولي منها.

وفي الإصدارات السابقة من iOS، إذا كان المستخدم يرتدي قناع وجه وحاول استخدام Face ID للوصول إلى الهاتف، فسيتعين عليه الانتظار لبضع ثوانٍ في حين يحاول آيفون تحديد وجهه قبل أن يسمح له بإدخال رمز المرور. أما في iOS 13.5، فإذا قام المستخدم بالتمرير لأعلى مرة واحدة من أسفل الشاشة أثناء ارتداء قناع، فسيرى خيار إدخال رمز المرور الخاص به على الفور.

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ويدعم iOS 13.5 أيضًا واجهة برمجة تطبيقات API الخاصة بتقنية (آبل-جوجل) التي ستسمح للأجهزة المحمولة بتبادل المعلومات عبر اتصالات البلوتوث؛ لتنبيه الأشخاص عندما يكونون على مقربة من شخص ثبتت إصابته بفيروس (كوفيد-19).

وفي مرحلة ما في المستقبل، تعتزم آبل وجوجل دمج هذه التقنية مباشرةً في أنظمة التشغيل الخاصة بهواتفهما حتى يُحذَّر المستخدمون حتى وإن لم يكن لديهم تطبيق خاص مثبت في الهاتف.

وسيتيح تحديث البرنامج اليوم أيضًا للمستخدمين إيقاف تشغيل الميزة في مكالمات FaceTime الجماعية التي تغير تلقائيًا حجم نوافذ المشاركين حين يتحدث المستخدمين.