شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات لنظارات الواقع المعزز من أبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من المتوقع أن تكون الإطارات بلاستيكية مع إصدارات معدنية في وقت لاحق، من المتوقع أيضًا أن تكون النظارات مجهزة بـ LiDAR على الجانب ولكن لا توجد كاميرات إضافية بخلاف ذلك.

في حين كان من المتوقع إطلاق النظارات في نهاية العام أو أوائل عام 2021، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت العوائق التي تم حدوثها بواسطة فيروس كورونا ستؤثر على تاريخ الإصدار هذا.

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فيما تشير التقارير السابقة إلى أن سماعة الرأس ستأخذ شكلًا مشابهًا لسماعة رأس الواقع الافتراضي من Oculus المملوكة لفيس بوك، وتشمل أيضا على شاشات 8k في كلتا العينين وقدرة الشخص على الوقوف أمام أو خلف الأشياء المعززة.

يقال أن النظارات، التي تكون أكثر غموضاً قليلاً، ستشبه أدوات العين المتطورة، على الرغم من أنها ستحتوي على إطارات أكثر سمكًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا الرئيسية.

ومن جانب آخر تواجه أبل بعض المنافسة القادمة من تعاون فيسبوك مع أحد شركات النظارات للعمل على زوج من نظارات الواقع المعزز الخاصة بها، والتي ستكون قادرة على إجراء المكالمات والتقاط الصور والمزيد.