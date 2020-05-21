شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على بابا يستثمر 1.4 مليار دولار فى نظام الذكاء الاصطناعى للسماعات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة Alibaba Group استثمار 10 مليار يوان (1.41 مليار دولار) في الذكاء الاصطناعي ونظام IoT (إنترنت الأشياء) الذي يتمحور حول السماعة الذكية Tmall Genie، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

ويأتي هذا الإعلان مع استمرار عملاق التجارة الإلكترونية في دفعه نحو التقنيات الجديدة وقطاعات الأعمال خارج التسوق عبر الإنترنت، وقال "علي بابا" أن الأموال ستستخدم لإضافة المزيد من المحتوى إلى Tmall Genie، بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيا الخاصة.

وقد أطلقت أول طراز من Tmall Genie في عام 2017، ومثل Amazon Echo، الذي لا يتم بيعه في الصين، يمكن للسماعة الذكية التفاعل مع المستخدمين عبر واجهة صوتية لتشغيل الموسيقى، وإعطاء معلومات الطقس، وأداء وظائف أخرى.

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وقد أصدرت الشركة عدة نماذج منذ ذلك الحين، بما في ذلك الأجهزة المزودة بشاشات، أما أحدث طراز لها، الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، يكلف 549 يوانًا (77.28 دولارًا) ويأتي بشاشة 10 بوصة، فيما تتنافس شركة “علي بابا" مع مجموعة من الشركات الصينية في قطاع السماعات الذكية، ففي عام 2019، شحنت علي بابا 16.8 مليون سماعة ذكية للمستهلكين، في حين شحنت بايدو 17.3 مليون، وفقًا لشركة الأبحاث Canalys.

على جانب أخر تجاوزت مبيعات سوق مكبرات الصوت الذكية العالمية 28.2 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2020، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة Strategy Analytics للأبحاث السوقية، ووفقًا للتقرير، فإن هذا أعلى بنسبة 8.2 ٪ من البيع في الربع الأول من عام 2019.

وبحسب موقع TOI الهندى، فمن حيث حصتها في السوق، برزت أمازون بقيادة جيف بيزوس كرائدة في السوق بحصة 23.5٪، مقارنة بـ 21.5٪ في نفس الفترة من العام الماضى، وتبع ذلك جوجل، الشركة التي احتفظت بمركزها الثاني من خلال الاستحواذ على السوق بنسبة 19.3٪، وتمامًا مثل أمازون، شهدت جوجل أيضًا نموًا حيث حصلت على نسبة 17.9 ٪ في الربع الأول من عام 2019.