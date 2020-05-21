شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس رحلات الفضاء البشرية بـ ناسا يستقيل قبل الإطلاق التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا، أن دوج لوفيرو، رئيس رحلات الفضاء البشرية في وكالة ناسا، استقال عن منصبه، وتعد استقالته عن مديرية مهمة الاستكشاف والعمليات التابعة لناسا (HEO) أمرا غريبا في هذا التوقيت، حيث تستعد الوكالة لأول إطلاق للطاقم المداري من الأراضي الأمريكية في ما يقرب من عقد، والذي سيحدث في 27 مايو المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، تولى نائب لوفيرو السابق، كين باورزوكس، رائد الفضاء السابق في وكالة ناسا ، منصب HEO بصفته التمثيلية، وبالتالي سيشرف على Demo-2، أول مهمة مأهولة لفريق كبسولة Crew Dragon.

لم تطلق أي بعثة طاقم إلى المدار من الولايات المتحدة منذ أن توقف أسطول المكوك الفضائي لناسا في عام 2011، ومنذ ذلك الحين، اعتمدت وكالة الفضاء بشكل كامل على صواريخ سويوز الروسية والمركبات الفضائية لنقل روادها من وإلى محطة الفضاء الدولية.

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يأتي تغيير قيادة HEO قبل أيام فقط من مراجعة نقدية حول تجهيز الطيران لـ Demo-2 ، والتي كان سيشرف عليها لوفيرو، وقال مسؤولو الوكالة، إن ستيف جورتشيك، المدير المساعد لناسا، سيشرف على هذا الاجتماع مكان لوفيرو.

إذا سار كل شيء على ما يرام مع Demo-2، فستبدأ SpaceX في تشغيل المهام التشغيلية من وإلى المختبر المداري لوكالة ناسا، والتي تمتلك عقدًا بقيمة 2.6 مليار دولار مع برنامج الطاقم التجاري للوكالة لستة رحلات تشغيلية من هذا القبيل.

وتعمل وكالة ناسا على هبوط رائدي فضاء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في عام 2024، وهو جدول زمني ضيق وضعته إدارة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي فقط، وربما لعب هذا الجدول الزمني الضيق دورًا كبيرًا في رحيل لوفيرو، بينما لم تقدم ناسا سبباً لاستقالة لوفيرو عند الإعلان عنها.